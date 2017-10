Môn đánh võ ở châu Á quá nóng và bất chấp tính mạng

Võ tự do (UFC) ở châu Á đang phát triển vũ bão về doanh thu, tiền bản quyền, quảng cáo, thu nhập của võ sĩ… nhất là giải ONE Championship hiện nay đã phủ sóng hơn 128 quốc gia thế giới qua truyền hình trực tiếp, chưa kể thuê bao di động qua điện thoại thông minh và qua các ứng dụng trên các trang mạng xã hội.



Mới tập đánh đấm 4, 5 tháng Subramaniam (trái) cũng lên sàn chuyên nghiệp và đã... qua đời vì vỡ sọ ở trận gặp võ sĩ Steven Lee

Sự phát triển mạnh đã mang lại những khoản lợi “triệu đô, tỉ đô” của các bên liên quan bản quyền, sản xuất và kinh doanh các trận đánh. Nhưng phát triển quá nóng cũng đặt ra những vấn đề an toàn tính mạng của VĐV, khâu này hiện nay đang có rất nhiều lỗ hổng.



Các sàn đấu UFC châu Âu và Bắc Mỹ việc cấp phép cũng như các cơ quan được chỉ định cấp phép là rất nghiêm ngặt, tuy nhiên châu Á thì đang ngược lại, phát triển quá nóng dẫn đến lỏng lẻo trong việc thiếu cơ quan giỏi chuyên môn được chỉ định cấp phép các trận đấu, công tác kiểm tra y tế VĐV cũng thiếu hụt và thiếu chuyên môn trầm trọng.



Ông Subramaniam là quan chức thể thao cao cấp của Singapore, nhưng sự thiếu hiểu biết đã làm cho cả gia đình đau đớn

Ông Warren Wang, người Singapore, một bác sĩ trong ban chẩn đoán và cấp phép cho võ sĩ thi đấu ONE Championship, cảnh báo UFC châu Á nói chung và nhất là ONE Championship nói riêng đang rất cần một cuộc cách mạng quyết liệt và kịp thời, đội ngũ những bác sĩ chuyên ngành giỏi để nâng chuẩn an toàn cho VĐV trước khi quyết định cấp phép cho họ thượng đài.



UFC châu Á đang phát triển rất nóng vì doanh thu khổng lồ

Ông Warren Wang tuy đang là cộng tác viên có giấy phép của ONE Championship nhưng ông cảnh báo: “Tôi rất rùng mình vì cách cấp phép của ONE Championship là quá lỏng lẻo, coi thường mạng sống của VĐV. Việc khám của bác sĩ chỉ mang tính qua loa, chiếu lệ. Tôi đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong chẩn đoán và cả cấp cứu các trận đánh võ này, tôi đã thấy ONE Championship quá cẩu thả”.

Warren Wang cộng tác với ONE Championship từ năm 2014 đế nay và hiện nay là phó chủ tịch tiểu ban y tế ONE Championship. Thật thú vị là Warren Wang vốn cũng là võ sĩ trước đây được đào tạo cơ bản trên nền võ chiến đấu nổi tiếng của Brazil Jiu Jitsu.



Phái đẹp châu Á cũng rất máu... đánh lộn

Với nhiều năm kinh nghiệm là dân võ lẫn khi lên hành nghề bác sĩ nên Warren Wang rất hiểu thuộc tính của VĐV là hay “ém” sức khỏe thực tại của mình vì nhiều lẽ (để được thượng đài, không cho đối thủ biết điểm yếu…), Warren wang lắc đầu ngao ngán với cách cấp phép hiện nay của ONE Championship, việc kiểm tra y tế, chụp cắt lát, chụp CT cũng rất sơ sài và thậm chí không có mà UFC thì rất căng và nặng trên sàn đấu liên quan trực tiếp đến mạng sống.



Ông Warren Wang đề nghị để tạm thời tồn tại ONE Championship nên mời những êkíp y tế khác đủ năng lực để làm thủ tục cấp phép, nhất là kiểm tra y tế, trong thời gian đó ONE Championship sẽ bổ sung đội ngũ giàu chuyên môn hơn.