Cầu thủ Palestine có cú đúp giúp CLB TP.HCM thoát hiểm

Ngôi vô địch V-League gầu như đã thuộc về Hà Nội, còn lại ở vị trí á quân, hạng ba, tức HCB và HCĐ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Sanna Khánh Hòa, Thanh Hóa, SL Nghệ An và Than Quảng Ninh. Còn TP.HCM thì đang có dấu hiệu… thoát khu vực nguy hiểm khi đánh bại đội bóng đất mỏ Than Quảng Ninh 2-1 với cú đúp của Matias nhân ngày sinh nhật của HLV Toshiya Miura.



Cầu thủ Palestine nhưng gốc Chile này là người hùng của TP.HCM

Chiều 22-7, trận đấu muộn nhất vòng 20 đã kết thúc trên sân Thống Nhất giữa chủ nhà TP.HCM và Than Quảng Ninh. Trận đấu có kết quả hòa 2-1. Với trận thắng này TP.HCM tiếp tục cải thiện được thêm ít vị trí nữa, tức từ áp chót (13) lên thứ 11, đẩy người anh em Sài Gòn FC xuống vị trí 12, Nam Định ở vị trí áp chót, còn chót bảng là đội bóng Tây Đô, Cần Thơ.



Đội trưởng Đình Luật của TP.HCM chơi rất năng nổ

Dù Than Quảng Ninh là một đội bóng mạnh với nhiều ngoại binh rất giỏi chơi tiền đạo nhưng TP.HCM lại có rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng Huỳnh Kesley, Matias… không tận dụng được một cách đáng tiếc. Phi Sơn vẫn thể hiện là một cầu thủ giỏi tổ chức và rê dắt bóng với những pha chuyền bóng đặt đồng đội vào thế rất thuận lợi để ghi bàn.



Đặng Văn Robert trong pha tranh chấp với cầu thủ Than Quảng Ninh

Tuy nhiên, bàn thắng của TP.HCM ở phút 17 lại xuất phát từ pha chuyền dài từ biên vào của Đình Luật. Bóng bay bổng vào, trung vệ của Than Quảng Ninh bật cao phá bóng bằng đầu nhưng bất thành. Ngay phía sau là Matias có mặt, đón bóng bằng ngực rồi ghi bàn cận thành… 1-0 cho TP.HCM.



Sau bàn thắng là hàng loạt cơ hội ghi bàn khác nhưng những chân sút của TP.HCM kém duyên. Một bàn mong manh nhưng TP.HCM có tư tưởng “bảo vệ thành quả” quý giá nên ít tổ chức và lao lên mà lại nặng phòng ngự.



Ngoại binh Vinicius (xanh giữa) có bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách

Phút 67 thì Nghiêm Xuân Tú có pha đột phá dọc sườn phải rồi chuyền sệt cắt mặt cầu môn của Hải Sơn (TP.HCM), Vinicius lao xuống không khó để đệm lòng san bằng 1-1 cho đội khách.



Cả TP.HCM và Than Quảng Ninh đều có một lần đưa bóng vào lưới khung thành đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Một trận đấu lẽ ra về khả năng chuyên môn được đẩy cao hơn bởi hai đội sở hữu nhiều cá nhân có tố chất kỹ thuật nhưng dường như chủ nhà TP.HCM với lực còn yếu, vừa mới thoát hiểm nên không dám chủ động đẩy cao trận đấu trước một Than Quảng Ninh rất mạnh trong tấn công.

Tuy nhiên, sau đó Phi Sơn lại tiếp tục năng nổ và tỏa sáng với pha đi bóng rồi chọc khe dọc trung lộ để Matias phá bẫy việt vị lao xuống tâng bóng bổng ngoài tầm với của thủ môn Than Quảng Ninh để hoàn thành cú đúp và giúp TP.HCM có trận thắng.



Cựu tuyển thủ Mạc Hồng Quân trong màu áo Than Quảng Ninh

Thắng quý giá trận này, TP.HCM cải thiện thêm hai vị trí trên bảng xếp hạng, tức từ 13 lên thứ 11.



Phút 85 thì TP.HCM chỉ còn 10 người trên sân do Sầm Ngọc Đức có một tranh chấp bóng và đạp gầm giày vào mặt đối thủ bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Một sự manh động và thậm chí dại dột khó hiểu của Ngọc Đức trong một tình huống sát biên lại gần khu vực giữa sân, chẳng gây nguy hiểm gì cho cầu môn nhà.

+ Thứ tự 3 đội đầu bảng và 3 đội cuối bảng: 1- Hà Nội (51 điểm), 2- Sanna Khánh Hòa (35 điểm) 3- SL Nghệ An (32 điểm)… Nhóm cuối: Cần Thơ chót bảng (17 điểm), Nam Định (thứ 13, 18 điểm), Sài Gòn FC (thứ 12, 19 điểm).