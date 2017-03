Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Ai là HLV trưởng?

HLV Miura mới gắn bó với bóng đá Việt Nam nửa năm bỗng dưng trở nên kín tiếng hơn bao giờ hết khi ông cảm giác có quá nhiều người đang nói thay ông. Mới đây là thông tin ông Miura sẽ kết hợp với HLV Guillaume của HA Gia Lai dẫn dắt tuyển U-23 cho vòng loại cúp châu Á (tháng 3-2015) cùng SEA Games 28 (tháng 6-2015). Nó dẫn đến phản xạ của ông Guillaume là chỉ muốn làm HLV trưởng U-23, còn làm trợ lý thì không. Điều này rất dễ gây hiểu nhầm giữa các HLV bởi không có nguồn tin chính thức nào phát ra từ cơ quan chức năng.

Những suy đoán và dẫn dắt ấy còn chưa nguy hiểm như trước đó, đại diện VFF còn làm thay việc của ông Miura khi tuyên bố đưa các tuyển thủ U-19 Việt Nam thay mặt các đàn anh chơi cả SEA Games lẫn vòng loại World Cup 2018.

Đến thời điểm này, ông Miura vẫn là HLV trưởng ở đội tuyển lẫn đội U-23 chuẩn bị tập trung cho SEA Games 2015. Ảnh: XUÂN HUY

Vẫn còn quá sớm cho một chiến lược cụ thể trong năm và thời điểm này HLV Miura đang nghỉ ngơi nhân mùa Giáng sinh, thế mà không biết từ đâu có quá nhiều phát ngôn thay cho HLV trưởng của các đội tuyển Việt Nam. Nên nhớ việc tuyển chọn nhân sự cho những chiến dịch trong năm 2015 phải do ông có ý kiến và quyết định dựa theo đánh giá ở các giải vô địch mà không phải ai muốn lên là lên.

Rồi sau khi đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup, lại có tin mật của người đứng đầu VFF bắn ra rằng ông Miura muốn gọi một số cầu thủ U-19 lên tuyển nhưng bầu Đức không cho. Trong khi đó chính bầu Đức lại phủ nhận thông tin trên.

Chợt nhớ có lần một HLV phó khi trả lời về việc đội tuyển có cần thiết phải bổ sung cầu thủ trẻ U-19 thì trợ lý của ông Miura đã thẳng thừng: “Đội tuyển quốc gia chứ có phải gánh xiếc rong đâu mà đưa cầu thủ U-19 lên”. Ngay lập tức, HLV Miura đã chỉnh đốn trợ lý của mình câu nói dễ gây hiềm khích và nghiêm cấm mọi quyền phát ngôn liên quan đến đội tuyển khi chưa có sự đồng ý của ông.

HLV Miura có những kỷ luật và nguyên tắc riêng trên đội tuyển thế mà không hiểu sao dư luận được đón nhận nhiều thông tin theo kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược loạn xạ cả lên.

May cho ông thầy người Nhật không mấy để ý đến các nguồn tin tréo cẳng ngỗng về công việc ông đang đảm nhận từ chính người trong nhà, bởi thực chất ông chưa bị can thiệp sâu vào chuyên môn như khi thỏa thuận hợp đồng với VFF. Có điều những bộ phận chức năng lẫn quan chức VFF thay vì hỗ trợ cho ông Miura làm tốt nhiệm vụ dựa trên các dữ liệu chính xác và hợp lý thì lại tung ra quá nhiều hỏa mù gây xôn xao làng bóng. Nó cũng giống như chuyện cơ quan điều tra đề nghị VFF cung cấp CMND và số tài khoản của các hậu vệ đội tuyển trong khi một lãnh đạo của Bộ Công an thì nói rằng thông tin đấy báo chí trích dẫn từ VFF.

Chẳng nhẽ phải đặt câu hỏi cho VFF: Ai là HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam?