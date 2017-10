VBA ‘ứng xử’ với bạo lực

HCMC Wings kháng cáo án phạt của VBA Sau án phạt đưa ra, á quân VBA HCMC Wings phản ứng mức án cho HLV Ricky, Richardson Bilal và Ngô Tuấn Trung là quá nặng. Theo VBA công bố án phạt, HLV Ricky Magallanes bị cấm dẫn dắt hai trận, trừ 20% lương do hành vi thiếu tôn trọng và đe dọa trọng tài Tai Chin Soing. Cầu thủ Richardson Bilal bị phạt một trận, trừ 30 % lương. Riêng hậu vệ Ngô Tuấn Trung chịu án nặng nhất, bị cấm năm trận, trừ 30% lương do các lỗi thiếu fair play, lỗi kỹ thuật và hành vi phản tinh thần thể thao trong và sau trận đấu. Trưởng đoàn HCMC Wings - ông Trần Anh Tú cho biết: “Án phạt trên quá nặng, không nên áp dụng máy móc luật quốc tế đối với giải đấu còn quá non trẻ như VBA”. HCMC Wings có 48 giờ để kháng cáo trước khi VBA chính thức công bố bản án.