Báo chí Indonesia thừa nhận Công an Hà Nội ‘nghiền nát’ PSM Makassar

Nhiều tờ báo xứ Vạn đảo không ngần ngại dùng những cụm từ như “áp đảo”, “kiểm soát hoàn toàn” hay “bắn phá không ngừng” để mô tả thế trận một đêm 30-4 mà Công an Hà Nội tạo ra trước đội bóng từng vô địch giải Liga 1 của họ.

Tờ Makassar Tribuns thẳng thắn thừa nhận: “Sau khi có bàn mở tỷ số, Công an Hà Nội không ngừng gia tăng sức ép. PSM Makassar bị ép sân liên tục và lâm vào thế phòng ngự bị động trong suốt hiệp 2. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Reza Arya, lưới của PSM chắc chắn đã rung lên nhiều lần nữa”.

Trên thực tế, đại diện của bóng đá Việt Nam đã thi đấu vượt trội trong cả hai hiệp đấu. Bàn thắng mở tỷ số giúp Công an Hà Nội hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Sự ăn ý của tuyến giữa cùng khả năng di chuyển linh hoạt của các cầu thủ như Quang Hải, Văn Đô, và Pedro Paulo khiến hàng thủ PSM liên tục rơi vào tình trạng chống đỡ mệt mỏi. Đáng tiếc là chủ sân Hàng Đẫy chưa thể tận dụng triệt để các cơ hội để tạo ra tỷ số đậm hơn.

Tờ Detik cũng có góc nhìn tương tự khi nhấn mạnh: “Chơi trên sân nhà là lợi thế, nhưng không thể phủ nhận rằng Công an Hà Nội đã thể hiện trình độ vượt trội. Họ dồn ép PSM bằng những đợt tấn công như sóng vỗ. Từng cú sút, từng pha băng lên như muốn phá nát hệ thống phòng ngự đội khách”.

Tuy nhiên, bên cạnh việc khen ngợi đội chủ nhà, báo chí Indonesia cũng cho rằng PSM Makassar bước vào trận đấu với nhiều bất lợi. Theo trang Bola, PSM là đội bóng đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng nên không thể xem là đại diện mạnh nhất của bóng đá Indonesia cấp độ CLB vào lúc này.

“PSM mùa này không có ngôi sao nổi bật, không được đầu tư nhiều chiều sâu lực lượng và đang gặp khó khăn ngay cả ở sân chơi quốc nội”, Bola viết, “Việc họ vượt qua vòng bảng với những đối thủ như Terengganu (Malaysia) hay BG Pathum United (Thái Lan) đã là thành công ngoài mong đợi”.

PSM Makassar vốn được xem là đội bóng có bề dày truyền thống ở Indonesia, nhưng mùa giải 2024-2025 này họ không thể hiện được sức mạnh vốn có. Vị trí khiêm tốn tại Liga 1 và thành tích yếu kém ở cúp châu lục cho thấy đội bóng đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn. Những gương mặt trẻ được sử dụng nhiều hơn, nhưng chưa mang lại hiệu quả tức thì.

Trong khi đó, Công an Hà Nội đang cho thấy sự đầu tư bài bản và chiều sâu đội hình đáng gờm. Dù mới chỉ góp mặt trở lại ở sân chơi châu lục sau thời gian dài, đội bóng này đang dần khẳng định tên tuổi với lối chơi hiện đại, giàu tính tổ chức và sự đồng đều ở các tuyến, với nhiều cầu thủ đang có phong độ cao. Việc đánh bại PSM Makassar với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận là kết quả xứng đáng, đưa Công an Hà Nội vào trận chung kết khu vực ASEAN của AFC Cup.

Đây là cơ hội rất lớn để bóng đá Việt Nam có thêm một danh hiệu tầm khu vực, đặc biệt khi các đối thủ còn lại đều đã được Công an Hà Nội phân tích rất kỹ. Đánh giá tổng quan, truyền thông Indonesia dù không giấu sự tiếc nuối cho đại diện của họ nhưng cũng dành lời khen chân thành cho màn trình diễn đỉnh cao của thầy trò Polking.

Sự thừa nhận từ đối thủ khu vực là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành của bóng đá Việt Nam, khi ngày càng có nhiều CLB có thể thi đấu sòng phẳng, thậm chí áp đảo tại các giải đấu cấp châu lục.

Món quà ý nghĩa

Sau trận đấu, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc công an thành phố Hà Nội đã xuống sân chúc mừng HLV Mano Polking và các cầu thủ, đồng thời trao tặng phần thưởng trị giá 300 triệu đồng cho CLB Công an Hà Nội. Sau trận đấu lãnh đạo VFF cũng đã chúc mừng CLB và thưởng động viên 400 triệu đồng.

Món quà đặc biệt của thầy trò Polking.

HLV trưởng PSM Makassar đã gửi lời chúc mừng Công an Hà Nội và cho biết vì lịch thi đấu của CLB quá dày (đá giải quốc nội ngày 25-4, một ngày sau đáp chuyến bay đến Hà Nội thi đấu ) nên cầu thủ bị ảnh hưởng thể lực. HLV Fernando Jose Bernardo Tavares nhận định việc Công an Hà Nội được điều chỉnh lịch thi đấu giải trong nước cùng với đội hình giá trị nên vượt qua PSM Makassar là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, HLV Polking cho biết việc vào chung kết là món quà rất đặc biệt trong ngày cả nước chào đón 50 năm thống nhất đất nước. Đối thủ của Công an Hà Nội ở chung kết sẽ được xác định ở trận bán kết lượt về giữa Buriam United và BG Pathum United diễn ra vào ngày 7-5.