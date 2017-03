10 người chết trong ba vụ TNGT nghiêm trọng

Phó Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong.

Trước đó, tối 30-1, tại địa bàn huyện Than Uyên (Lai Châu) xe tải 21C-023.13 lao xuống vực sâu khiến bốn người chết, một người bị thương nặng. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hà Quảng (Cao Bằng), xe ô tô 11A-018.34 va chạm với xe máy 11S1-007.68 làm ba người trên xe máy chết tại chỗ.

Tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tối 30-1, xe bồn chở dầu 79D-0215 trên đường về Khánh Hòa đã va chạm với xe máy 47L8-2855 do anh Trần Anh Vũ (khối 7, thị trấn Phước An, Krông Pắk, Đắk Lắk) điều khiển chở phía sau là vợ và hai người con. Hậu quả, vợ chồng anh Vũ và cháu Trần Hoàng Kim Linh (bảy tuổi, con gái đầu) tử vong tại chỗ. Bé út là Trần Hoàng Kim Ly bị chấn thương sọ não, dập đùi.

Chiều 31-1, tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp (TP.HCM), ô tô 51A-390.31 đâm vào ô tô 51A-748.28 chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến xe 51A-748.28 lao vào húc dải phân cách, còn xe 51A-390.31 tiếp tục băng qua đường Phạm Ngũ Lão rồi tông vào hai xe máy khiến hai người trên hai xe máy bị thương. Xe này tiếp tục húc thêm một ô tô nữa trước khi dừng lại.

Trên đường Hùng Vương, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sáng 31-1, xe máy 66P-465.23 do Nguyễn Văn Đen (thị xã Hồng Ngự) lái đã va chạm với xe mô tô 67G1-210.72 do Nguyễn Thanh Khanh (ở An Giang) điều khiển chở theo một phụ nữ. Tai nạn khiến cả ba cùng bị thương nặng.