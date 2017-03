3 thanh tra giao thông ở Cần Thơ ‘làm luật’ trên 3 tỉ đồng

Thông tin với báo chí, đại diện Công an TP Cần Thơ cho biết hiện công an đã tạm giữ ba cán bộ thanh tra giao thông TP Cần Thơ, gồm: Võ Hoàng Anh, Lý Hoàng Minh - đội trưởng và đội phó Đội 3, Đoàn Vũ Duy - đội trưởng Đội 11 Thanh tra GTVT TP Cần Thơ. Ngoài ra, công an bắt giữ Nguyễn Văn Cần - là một đối tượng ngoài xã hội, làm trung gian để nhận tiền qua tài khoản rồi chuyển cho thanh tra giao thông.



Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ tại buổi họp với báo chí ngày 21-7



Bước đầu, công an xác định qua xác minh ba tài khoản cá nhân mở tại Sacombank đã nhận số tiền hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, công an xác định Minh và Hoàng Anh đã nhận qua tài khoản của HHL và TTS số tiền 320 triệu đồng…



Theo Đại tá Hạnh, đầu năm 2016, công an nhận tin báo tố giác tội phạm nên xác lập chuyên án để triệt phá. Qua thời gian xác minh, theo dõi, đến ngày 16-7 đã thực hiện bắt Lý Hoàng Minh khi đang đi thu tiền của DN. Sau đó lần lượt bắt giữ Hoàng Anh, Cẩn và mới nhất ngày 20-7 bắt Duy.



Võ Hoàng Anh - Đội trưởng Đội 3 Thanh tra giao thông là một trong bốn nghi phạm đang bị tạm giữ



“Hầu hết các phương tiện đi qua Cần Thơ đều phải chung chi gây bức xức cho chủ phương tiện và số tiền nộp ít nhất 1 triệu đồng, còn cao nhất là 3 triệu đồng… Công an đang mở rộng điều tra vụ án và chưa xác định chủ mưu. Chúng tôi kêu gọi DN và chủ phương tiện bị ép nộp tiền bảo kê đến cơ quan công an trình báo và cung cấp thêm thông tin, những người nhận hối lộ nên đầu thú, tự thú để hưởng khoan hồng” - Đại tá Hạnh nói.