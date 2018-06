Áp thấp mạnh lên thành bão đang chạy dọc biển miền Trung

Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, rạng sáng nay áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9, tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.



Đường đi của áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão



Đến 1 giờ ngày 4-6, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Tây Nam, cách bờ biển Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.



Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 5-6, trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Giữa Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển từ ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.



Hình ảnh áp thấp nhiệt đới qua vệ tinh

+ Cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam gây mưa diện rộng ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có nơi mưa to như Mộc Hóa (Long An) 53mm, Vĩnh Long 97mm, Châu Đốc (An Giang) 43mm, Ba Tri (Bến Tre) 52mm…

Trong hai ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trong 1-2 ngày tới, các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ ngay đầu mùa hè.

Mưa dễ gây sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các tỉnh như: Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.