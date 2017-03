Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão số 7 đã suy yếu.

Dự báo trong chiều 19-10 bão sẽ đi thẳng vào đất liền khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhưng chỉ gây mưa. Tuy nhiên, lượng mưa cũng sẽ giảm hơn so với các dự kiến từ ngày 18-10. Mưa toàn vùng đồng bằng trung du bắc bộ sẽ chỉ còn khoảng 50-80 mm sẽ rải đều trong ngày.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra và phòng tránh mưa bão tại các địa phương. Chiều 18-10, Phó Thủ tướng về Quảng Ninh chỉ đạo, sáng 19-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra khai trường mỏ than Hà Tu (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tình hình chống bão của các mỏ than tại Quảng Ninh sáng 19-10.

Sau khi đi kiểm tra khu vực bãi thải của mỏ than Hà Tu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 7 tại mỏ nói riêng, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam nói chung.

Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam không được chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để đối phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra; yêu cầu thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của bão để ứng phó kịp thời; rà soát, kiểm tra công tác phòng chống mưa bão tại các đơn vị; chú trọng các vị trí xung yếu như bãi thải Đông Cao Sơn, Nam Lộ Phong, Chính Bắc - Hà Tu, đập Giáp Khẩu...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị sàng tuyển, kho vận, cụm chế biến sàng tuyển than có phương án di chuyển, bảo vệ các phương tiện tránh bão. Các đơn vị cũng có phương án bảo vệ kho than là nhiệm vụ trọng tâm, tránh trôi than. Ngoài ra, các đơn vị tập trung rà soát, có phương án phòng chống mưa bão tại các đơn vị sản xuất của Khối Khoáng sản - Hóa chất, Điện lực,…

“Yêu cầu toàn ngành than tập trung cao nhất cho phòng chống mưa bão, phối hợp với địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn về người và thiết bị, đảm bảo sau bão đi vào sản xuất được ngay”, Phó Thủ tướng căn dặn.