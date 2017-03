Bắt cha cùng bé 4 tuổi là đúng quy trình?

Đến chiều tối 26-8, trao đổi với chúng tôi, Công an phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM cho biết: Ông Lê Hồng Phong (ngụ Bình Thuận) và con gái bốn tuổi vẫn đang có mặt tại trụ sở công an phường để tổ công tác Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) làm việc.

Ông P. và con bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ vào sáng cùng ngày khi ông đưa con đến trường ở thị xã La Gi (Bình Thuận).

“Bắt cóc” giữa đường

Khoảng 7 giờ 30 ngày 26-8, ông Phong chạy ô tô Jaguar bốn chỗ màu trắng tấp xe vào lề cạnh cây xăng trước cổng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, phường Phước Hội, thị xã La Gi thì bị một xe bảy chỗ cúp đầu. Bốn người đàn ông bước xuống khống chế ông Phong và đứa con, đưa vào chiếc xe của họ và nổ máy cả hai xe chạy theo hướng QL55 về Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến rất nhiều người đang đưa con đi học tại trường mẫu giáo bất ngờ!

Theo Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng Công an thị xã La Gi, khi nhận thông tin, công an địa phương triển khai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Bình Thuận, CSGT Công an huyện Hàm Tân chốt chặn trên đường…

Một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận cho hay: Sau khi nhận tin, Công an tỉnh Bình Thuận đã tung lực lượng phong tỏa các tuyến đường, liên hệ công an các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu để phối hợp. Đến trưa cùng ngày, công an tỉnh này nhận được tin đó không phải là vụ bắt cóc như nhiều người nghĩ.

Thực chất là Công an quận Hai Bà Trưng đang phá chuyên án làm giả con dấu, tài liệu liên quan đến nhiều người trong cả nước. “Do tính chất bí mật của chuyên án nên nhóm trinh sát không phối hợp với công an địa phương mà đã mật phục cạnh Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ đưa cha con ông Phong sang xe hơi đi theo hướng QL55 về TP.HCM” - Đại tá Khang thông tin.

Đến chiều cùng ngày, một nguồn tin cho hay lực lượng công an đã tiến hành thu giữ một số điện thoại di động nghi là của ông Phong gửi tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở thị xã La Gi.





Một xe công của Bình Thuận đậu trước trụ sở Công an phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM chiều 26-8. Ảnh: TH

Làm việc đúng quy trình (?)

Được biết ông Phong là một “đại gia” ở thị xã La Gi chuyên kinh doanh nhà hàng tiệc cưới, khách sạn tại xã Tân Hải và Tân Tiến (La Gi).

Khi biết ông Phong bị công an bắt giữ đưa vào TP.HCM cùng con gái bốn tuổi làm việc, nhiều người cho là việc bắt giữ này chưa ổn về nghiệp vụ, thậm chí có dấu hiệu trái pháp luật, gây bất ổn tâm lý cho cháu bé.

Liên quan vụ việc trên, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng xác nhận: Trước đó, công an quận đã có báo cáo với Công an TP Hà Nội để cử tổ công tác vào Bình Thuận xác minh, làm rõ một vụ án liên quan đến hành vi làm giả tài liệu và các đối tượng liên quan. “Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận và Cục Cảnh sát hình sự phía Nam triển khai các trình tự về mặt luật pháp đối với vụ án” - vị này thông tin.

Trả lời câu hỏi Công an quận Hai Bà Trưng làm việc với ông Phong theo hình thức nào (bắt, mời làm việc...), vị lãnh đạo này cho hay không phụ trách trực tiếp nên không nắm được.

Trả lời báo Thanh Niên chiều 26-8 về trường hợp bắt ông Phong đưa từ Bình Thuận vào TP.HCM làm việc, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đây là chuyên án riêng, được đơn vị thực hiện đúng các quy trình và từ chối trả lời các thông tin liên quan.

Còn lãnh đạo Công an TP Hà Nội thì cho hay đang chờ Công an quận Hai Bà Trưng báo cáo.