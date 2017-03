Bắt ông chủ mua bé gái 13 tuổi để…tổ chức bán dâm

(PLO)- Ngày 2-4, Cơ quan công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Hường (49 tuổi, chủ nhà hàng Thanh Hường ở bãi biển du lịch Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Lô Thị Chi (17 tuổi, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về hành vi mua bé gái 13 tuổi để tổ chức bán dâm.