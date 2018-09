Bộ Công an bắt giam 1 trưởng phòng gian lận điểm tại Hòa Bình

Chiều 14-9, liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Vinh về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Ảnh: BCA

Ông Nguyễn Quang Vinh (52 tuổi, trú tại TP Hòa Bình) là trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét nơi ở của ông Vinh để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng cho biết hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 3-8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ để điều tra nghi vấn gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh này.

Ngay sau đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Đỗ Mạnh Tuấn (49 tuổi, trú tại huyện Lạc Thủy), phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy; ông Nguyễn Khắc Tuấn (37 tuổi, trú tại TP Hòa Bình), chuyên viên Phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Cả hai bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.