Bộ Công an khen thưởng chuyên án triệt phá ổ cá độ hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 11-8, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức lễ đón nhận thư khen và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong buổi trao thưởng này, nổi bật là thành tích triệt phá hai chuyên án lớn VA-716B và 616G.



Bộ Công an đã thưởng cho tám đơn vị gồm Phòng 4, Phòng 7-C45; Phòng 5- C50; A69; Phòng 3-A71; PC45 Công an tỉnh Gia Lai; PC45 và Công an quận Tân Phú, TP.HCM, mỗi đơn vị 10 triệu đồng vì có thành tích phá chuyên án VA-716B, đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Đường dây cá độ này do Nguyễn Văn Minh (32 tuổi) ở huyện Kim Môn, Hải Dương (ngụ tạisố 119 Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, TP.HCM) cầm đầu.



Trước đó, rạng sáng 11-7, các trinh sát Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an ập vào một cửa hàng kinh doanh gỗ mỹ nghệ trên đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, TP.HCM.

Tại đây, công an bắt quả tang Minh và Nguyễn Thanh Tuấn, Đỗ Văn Tuyền (cùng quê Hải Phòng) đang tổng kết sổ sách để ăn chia tiền bạc sau cá độ mùa Euro. Tang vật thu giữ là hơn 1 tỉ đồng tiền mặt, hàng ngàn trang tài liệu thể hiện việc ghi cá độ bóng đá ăn tiền giữa các đối tượng và người chơi.

Lần theo manh mối, cơ quan chức năng xác định Minh cầm đầu một đường dây cá độ hàng ngàn tỉ đồng, ngoài ra còn thâu nạp cả trăm "đàn em" ở TP.HCM, Hải Phòng, Hải Dương, Gia Lai… để hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi khắp cả nước.



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã khen ngợi các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án trên.





Nhắc lại vụ việc, Thiếu tướng cho biết các ban chuyên án đã quyết định phá án trong thời điểm giờ G, ngay sau khi kết thúc trận chung kết Euro 2016, triển khai lực lượng bắt hết các đầu mối do Minh cầm đầu; làm rõ hàng loạt vấn đề liên quan đến cờ bạc.

Thiếu tướng nhận định hiện nay tội phạm có tổ chức hoạt động cá độ bóng đá, gây thiệt hại nặng về kinh tế, có vụ lên đến hàng ngàn tỉ đồng; không có vụ cờ bạc nào mà không đòi nợ, siết nợ.... nhiều người bị siết nợ phải bỏ xứ đi.