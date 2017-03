Bộ Công Thương chưa nhận được đề xuất tăng giá điện

Lạm phát thấp nhưng sức mua vẫn tăng! Theo ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường, tổng mức bán lẻ hàng hóa hai tháng đầu năm đạt gần 500.000 tỉ đồng, tăng 11,59%. Trong đó các nhóm đều tăng từ 10% đến 20% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa hai tháng đầu năm tăng 6,2%. Đây là mức tăng khá tốt so với nhiều tháng trở lại đây. Điều này cho thấy sức mua thực trên thị trường đang có nhiều dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê, lạm phát tháng 2 tăng 0,55% so với tháng trước. Đây là mức tăng của tháng tết thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.