Trong thư, Bộ trưởng cho biết những ngày gần đây xuất hiện những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh đẹp, phẩm chất và tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ CAND. Các chiến sĩ công an được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, khen ngợi, đánh giá cao, như hai chiến sĩ Công an TP.HCM giúp người dân đưa một cháu nhỏ vượt qua đoạn đường tắc nghẽn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời; ba chiến sĩ Công an TP Hà Nội sơ cứu và đưa ba người trong một gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời; Công an tỉnh Lai Châu tự làm bè mảng để giúp dân di dời khỏi khu vực ngập do mưa lũ…



Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mùa thi, nhiều hành động đẹp của lực lượng CAND được cộng đồng ghi nhận, khen ngợi.