Trung tâm huấn luyện động vật nghiệp vụ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Ngày 15-12-1959, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp là cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, lớp đào tạo cán bộ huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ đầu tiên ở Việt Nam được khai giảng tại Trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh Nhân dân) với 44 học viên.

Đây chính là những người đặt nền móng cho sự ra đời của lực lượng Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ CAND Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chia sẻ thành tích 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Video: VỮNG NGUYỄN

Ngày 19-3-2019, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1714/QĐ-BCA, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (trung tâm) thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Đại tá Dương Đình Đoàn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ phát biểu ôn lại truyền thống của Trung tâm trong lễ kỷ niệm 65 năm thành lập và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba . Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Là đơn vị nghiệp vụ đặc thù thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ; huấn luyện động vật nghiệp vụ; chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe động vật nghiệp vụ; trang bị động vật nghiệp vụ cho công an các đơn vị, địa phương,...

Trải qua 65 năm thành lập, Trung tâm đã chiêu sinh 59 khóa đào tạo, 31 khóa tập huấn với trên 5.500 học viên và trang bị trên 5.200 chó nghiệp vụ cho các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cho Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tại Bộ Công an Việt Nam, sau khi tốt nghiệp về nước, lực lượng chức năng hai nước bạn đã sử dụng chó nghiệp vụ có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm tại đất nước Bạn. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Ngoài ra, Trung tâm còn đào tạo cho các lực lượng ngoài ngành như: Kiểm lâm, Quân khí quân đội, điển hình là 16 khoá cho lực lượng Hải quan với gần 300 cán bộ và 300 chó nghiệp vụ phát hiện các chất ma túy.

Trung tâm còn tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên ngành huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ với Bộ Nội vụ Beralus với 30 học viên; đào tạo giúp Bộ Công an Lào 6 khóa với tổng số 70 học viên và bồi dưỡng nguồn cán bộ khung để xây dựng Cục Huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ; giúp Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia 10 khóa với 145 học viên.

Lãnh đạo Trung tâm tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ làm việc với đối tác Bộ Nội vụ Beralus.

Trung tâm đã tham gia công tác bảo vệ, phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm nổi bật như: tham gia chống bạo loạn chính trị tại Tây Nguyên (2001- 2004); giải quyết các điểm nóng tại 178 Nguyễn Lương Bằng và 42 Nhà Chung (Hà Nội), Mường Nhé (Điện Biên); đảm bảo an ninh trật tự tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận,...

Chiến sĩ huấn luyện và chó nghiệp vụ sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Thực tiễn cho thấy, khi có lực lượng quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ tham gia đã có tác dụng răn đe, uy hiếp tội phạm, làm giảm sự quá khích, manh động của đối tượng, góp phần cùng các lực lượng chức năng giải quyết nhanh gọn vụ việc, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ cho cán bộ thực thi nhiệm vụ…

Trong những năm gần đây, chó nghiệp vụ đã hỗ trợ, giúp sức cho các lực lượng chức năng điều tra các vụ án hình sự và tham gia tìm kiếm cứu nạn rất hiệu quả như vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm 2007; vụ sạt lở đất tại mỏ than Phấn Mễ, Đại Từ, Thái Nguyên; vụ sập mỏ đá tại Tân Sơn, Phú Thọ,...

Với những thành tích đạt được, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý và đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập, Trung tâm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Ba. Ảnh: VỮNG NGUYỄN