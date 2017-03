Cá chết do độc tố hoặc ‘thủy triều đỏ’?

Nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh, tiêu thụ thủy hải sản chết bất thường Chiều tối 27-4, báo điện tử Chính phủ đưa tin Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký công điện về việc nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh, tiêu thụ thủy, hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế. Công điện nêu rõ: Từ ngày 6 đến ngày 18-4-2016, tại khu vực ven biển thuộc địa phận các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đã xảy ra hiện tượng thủy sản nuôi trồng và thủy, hải sản tự nhiên chết bất thường. Một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin người dân thu gom, sử dụng trái phép thủy, hải sản chết bất thường. Để bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN&PTNT hướng dẫn UBND các tỉnh trên chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thu gom, xử lý hết, kịp thời số lượng thủy, hải sản chết; tăng cường tuyên truyền về việc mất an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân không sử dụng các sản phẩm từ thủy, hải sản chết; nghiêm cấm việc tiêu thụ, thu gom, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng thủy, hải sản chết làm thực phẩm cho người và thức ăn cho gia súc, gia cầm. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, chuyên ngành thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra các mặt hàng thủy, hải sản dùng làm thực phẩm cho người, nguyên liệu thức ăn cho gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn thực phẩm. THU NGUYỆT