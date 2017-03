Cán bộ bỏ nhiệm sở đi lễ chùa chỉ bị phê bình

Theo quyết đinh này, ông Trịnh Văn Bản, Trưởng ban, bị kỷ luật bằng hình thức phê bình do có sai phạm trong công tác quản lý viên chức, chưa chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành thời gian làm việc của viên chức, hợp đồng lao động cơ quan, dễ dãi cho viên chức và người lao động nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Ngoài ông Bản, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Đào Trọng Quy còn phê bình 13 viên chức, hợp đồng lao động do những người này xin nghỉ việc vì lý do cá nhân nhưng lại tổ chức đi chơi, đi lễ hội, đền chùa đầu năm ngay trong ngày làm việc.

Trước đó, ngày 24-2, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng đã ký công văn yêu cầu lãnh đạo TP Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân Ban Quản lý trên về việc nhiều cán bộ đi lễ hội, đền chùa đầu năm trong giờ hành chính.



Cơ quan Ban Quản lý dự án cải thiện miền Trung đóng cửa để cán bộ đi lễ chùa. Ảnh: CTV

Theo ông Lê Quang Hiển, Chánh Văn phòng UBND TP Thanh Hóa, cho biết Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa đã có giải trình gửi lãnh đạo thành phố. Cụ thể ông Bản, Giám đốc Ban, đã thừa nhận việc một số cán bộ đi lễ chùa sáng 19-2 nhưng lãnh đạo cơ quan không biết cho đến khi nhận được thông tin từ báo chí.

Lý giải về việc nhiệm sở đóng cửa, cài then vào sáng 19-2, không có cán bộ trực làm việc, ông Bản giải thích do đặc thù công việc của ban thường phải họp giao ban và đi kiểm tra công trường, làm việc với các cơ quan. Đặc biệt hơn là do ở trước cổng cơ quan có bến xe buýt hoạt động công cộng phức tạp nên bảo vệ phải đóng cửa thường xuyên để đảm bảo an ninh trật tự tài sản của cơ quan.

Trong báo cáo giải trình với UBND TP Thanh Hóa, ông Bản cho rằng: “Để xảy ra vụ việc đáng tiếc như báo chí phản ánh, trưởng ban xin nhận trách nhiệm và kiểm điểm trước chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xin rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Trước đó vào sáng thứ Sáu ngày 19-2, người dân phản ánh đến trụ sở ban quản lý ở số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn để liên hệ làm việc nhưng cơ quan đóng cửa, không có cán bộ tiếp dân...

Theo ghi nhận vào lúc 9 giờ sáng cùng này, trụ sở ban quản lý không bóng người, các phòng ban và cổng ra vào đều được khóa cẩn thận. Được biết Ban Quản lý này trực thuộc UBND TP Thanh Hóa. Ban hiện quản lý nhiều dự án quan trọng của thành phố với số vốn lên đến hơn 700 tỉ đồng.