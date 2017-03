Cháy lớn trên núi Đá Đen, Bình Định

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động nhiều lực lượng để tham gia chữa cháy, ngăn chặn ngọn lửa lan rộng ra các khu rừng xung quanh.

Theo Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP Quy Nhơn, lúc 14 giờ cùng ngày, đám cháy xuất phát từ khu rừng trồng cây keo lai 3-4 năm tuổi của người dân địa phương, sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan rộng sang diện tích rừng do Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn quản lý, hướng lên đỉnh núi giáp xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.

Hạt Kiểm lâm cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc đứng, thời tiết nắng nóng cùng với gió tây nam thổi mạnh nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Do không thể mang nước từ dưới lên để dập lửa, lực lượng chữa cháy phải dùng nhánh cây, máy thổi gió để dập lửa. Theo nhận định ban đầu, khả năng diện tích rừng bị thiệt hại do vụ cháy sẽ khá lớn.

THI PHÚ