Cầu thủ nghiện và nỗi lo làng bóng Việt 10/05/2024 07:18

Làng bóng Việt xôn xao vụ năm cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “bay lắc” cùng năm cô gái trong khách sạn. Nói là xôn xao nhưng vụ việc trên thực sự không mới vì ở nhiều đội bóng, các HLV biết cầu thủ mình hay “cắn thuốc” nhưng vẫn xem đấy là kiểu giải trí thời thượng.

Hồi HLV NVB còn sống, cả làng bóng đều biết ông có đám đệ tử, trong đó có những cầu thủ nghiện rất nặng nhưng ra sân thì đá cứ như lên đồng. Có lần trà dư tửu hậu, ông khoe những cầu thủ nghiện này đi đến địa phương nào là “bắt sóng” nhanh đến đó, thậm chí là: “Các cầu thủ đó thuộc loại nghiện rồi, phải đủ cữ mới ra sân đá được và còn đá hay nữa”.

Một trong những cầu thủ HL Hà Tĩnh bị bắt vì liên quan đến ma túy là Ngọc Thắng trong màu ák U-23 Việt Nam. ẢNH: GETTY

Những năm 1990, ở đội SL Nghệ An có một cầu thủ rất tài hoa nhưng ai cũng biết cầu thủ này tài đi với tật - anh ta nghiện ma túy. Lần rộ lên nhiều nhất là khi cầu thủ này được HLV Alfred Riedl gọi lên đội tuyển thì chỉ vài bữa sau anh chủ động xin về. Lý do tuy không nói ra nhưng ai cũng biết là nếu ở môi trường đội tuyển thì anh ta bị ràng buộc, không tự do, thoải mái để… phê thuốc.

Làng bóng Việt cũng từng có HLV khi dẫn đội trẻ ra nước ngoài thi đấu mới hoảng hốt vì phát hiện trong hành trang cầu thủ của mình có em lận cả “thuốc” vào kem đánh răng để giải tỏa nỗi thèm. Sau lần phát hiện đấy, ông vội báo với trưởng đoàn và trưởng đoàn vội mua vé máy bay gấp cho cầu thủ này về lại Việt Nam trong ngày.

Vụ cầu thủ “cắn thuốc” hay “bay lắc” trong khách sạn không còn là chuyện lạ, vấn đề là họ có bị “chụp” như các cầu thủ đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa qua hay không. Còn nhớ, năm 2009, ngay trước mùa bóng, một CLB phải vội vàng thanh lý hợp đồng với hai cầu thủ sau khi HLV trưởng đưa cả đội đi kiểm tra đột xuất ở bệnh viện và phát hiện mẫu xét nghiệm nước tiểu của hai cầu thủ trên có phản ứng dương tính với ma túy. Cũng trong đợt xét nghiệm đột xuất đấy, CLB này còn phát hiện dương tính với ma túy với nhiều cầu thủ đội trẻ, trong đó có người là đội trưởng đội U-19, thậm chí có cả cầu thủ ở U-17 nữa.

Gần đây hơn, bóng đá Việt Nam từng ồn ào vụ một số cầu thủ đội bóng ăn mừng thành tích đoạt huy chương đồng V-League bằng bữa tiệc “cắn thuốc”. Tin đến tai lãnh đạo và cách xử êm nhất là thôi không tái ký hợp đồng với những cầu thủ nghiện nữa.

Ban tổ chức V-League từng có thời gian làm gắt với kế hoạch buộc các CLB phải đi kiểm tra, xét nghiệm xem có dương tính với chất gây nghiện hay không nhưng rồi lại ngại ngùng với nỗi lo nếu lòi ra nhiều thì... vỡ giải và ảnh hưởng đến nhà tài trợ.

FIFA từng ra nhiều “bản án” rất gắt với cầu thủ dính ma túy, VFF cũng có mức kỷ luật rất mạnh với đối tượng này. Nhưng trên hết, bản thân các cầu thủ phải có ý thức tránh xa ma túy.

Vụ năm cầu thủ đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ là cây kim trong bọc nhưng dấy lên sự báo động trong làng bóng Việt sau những bản hợp đồng tiền tỉ và “phong trào” rủ rê nhau “cắn thuốc” tìm cảm giác bồng bềnh.

Có tuyển thủ, có cầu thủ U-23 mới trở về từ Qatar, có cả cầu thủ trẻ nữa thì đúng là lo cho làng bóng Việt thật.