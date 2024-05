10 địa phương đang khuyết các vị trí chủ tịch UBND, HĐND, Bí thư cấp tỉnh 10/05/2024 13:47

Hiện nay có nhiều tỉnh đang khuyết vị trí của các chức danh là chủ tịch UBND, HĐND, bí thư cấp tỉnh và chưa được kiện toàn. Nguyên nhân là nhiều cán bộ lãnh đạo ở vị trí này đã vi phạm pháp luật, vướng vòng lao lý và bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý về mặt Đảng, chính quyền. Cũng có cán bộ cấp này được điều động, phân công giữ các vị trí khác hoặc có đơn xin từ chức.

Ông Nguyễn Thanh Bình.

6 tỉnh, thành khuyết chức danh chủ tịch UBND

Về chức danh chủ tịch UBND, hiện có sáu tỉnh đang khuyết vị trí này gồm An Giang, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Vĩnh Phúc.

Trong đó có bốn chủ tịch UBND bị khởi tố, bắt tạm giam khi đang đương chức là ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh An Giang; ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 12-2023 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Bình bị khởi tố trong vụ án liên quan Công ty CP đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an bắt giam do liên quan đến dự án Khu đô thị Đại Ninh, hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Hiện, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND được giao phụ trách, điều hành hoạt động UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lê Duy Thành.

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam hôm 8-3. Hai ông bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ do liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn.

Về hình thức kỷ luật, cả bốn cán bộ này đều đã bị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng, đồng thời bị bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện hai địa phương khác cũng đang khuyết chức danh chủ tịch UBND tỉnh là Quảng Nam và Đồng Nai.

Tại Đồng Nai, hồi tháng 8-2023, Thủ tướng có quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đức vẫn đang giữ quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai từ đó tới nay.

Tại Quảng Nam, tỉnh này hiện cũng đang khuyết vị trí chủ tịch UBND tỉnh sau khi ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh vì nhận thấy vai trò của người đứng đầu sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra sai phạm của cấp dưới. Tỉnh này hiện mới chỉ có hai phó chủ tịch UBND tỉnh (theo quy định là bốn người).

Bà Hoàng Thị Thúy Lan.

4 địa phương khuyết chức danh chủ tịch HĐND

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam hiện cũng đang khuyết vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh sau khi ông Phan Việt Cường bị miễn nhiệm. Hồi cuối năm 2023, ông Phan Việt Cường đã có đơn xin nghỉ chờ hưu vì lý do sức khỏe và đã được Bộ Chính trị chấp thuận, ông nghỉ chờ hưu từ ngày 1-1-2024. Đến ngày 31-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ, đã đồng ý để ông Phan Việt Cường thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Còn có ba địa phương khác chưa kiện toàn vị trí chủ tịch HĐND, gồm Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng. Trong đó có hai chủ tịch HĐND bị khởi tố, bắt tạm giam là bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Bộ Công an bắt ngày 8-3 để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Bà Lan sau đó cũng bị Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng hôm 20-3 tại hội nghị trung ương bất thường lần thứ 6.

Ông Trần Đức Quận.

Còn ông Trần Đức Quận bị khởi tố, bắt tạm giam hồi cuối tháng 1-2024 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và các đơn vị liên quan dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Sau đó, tại hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra chiều 31-1 đã họp và quyết định khai trừ Đảng với ông Trần Đức Quận.

Còn tại TP Đà Nẵng, sau khi ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND tp Đà Nẵng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thì hiện TP này cũng đang khuyết vị trí chủ tịch HĐND TP.

4 tỉnh, thành khuyết chức danh Bí thư

Về chức danh bí thư tỉnh ủy, hiện có 4 địa phương chưa được kiện toàn do có người phụ trách hoặc nhân sự phụ trách mới chỉ được giao quyền. Cụ thể là Bắc Giang, Bến Tre, Hà Giang và Lâm Đồng.

Ông Dương Văn Thái.

Tại Bắc Giang: Hôm 1-5, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang là ông Dương Văn Thái đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Thái bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An mà Bộ Công an đang điều tra.

Ông Dương Văn Thái bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV hôm 2-5.

Tại Lâm Đồng: Hôm 17-3, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Thái Học (khi đó là phó trưởng Ban Nội chính Trung ương) giữ chức vụ quyền bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc này được thực hiện sau khi ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, bị khởi tố, bắt giam hồi tháng 1.

Tại Bến Tre: Hồi tháng 12-2023, Bộ Chính trị đã có quyết định giao bà Hồ Thị Hoàng Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đến khi kiện toàn chức danh Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Bí thư Bến Tre là ông Lê Đức Thọ đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Hồi tháng 10-2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.