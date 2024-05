10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý bị khởi tố từ đầu năm 2024 đến nay 06/05/2024 11:17

(PLO)- Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý gồm cựu Bộ trưởng, Bí thư, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, cựu Chủ tịch UBND tỉnh...

Với việc khởi tố, bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 10 cán bộ là cựu Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cựu phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh là những cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý

1. Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái

Ông Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến vụ Thuận An.

Ông Dương Văn Thái

Trước đó, ngày 26-4-2024, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH đối với ông Dương Văn Thái, ĐBQH khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Ông Dương Văn Thái sinh ngày 22-7-1970; Quê quán: xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính-Tín dụng.

Ông Dương Văn Thái giữ chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV, ĐBQH Khóa XV, Đoàn ĐBQH Bắc Giang.

2. Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, những người có liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan; thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngày 7-3-2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố các cá nhân.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án về các tội "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với chín bị can. Trong đó có hai lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc là: Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

3. Khởi tố, bắt tạm giam Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Phạm Hoàng Anh (trái) và việc công an xuất hiện tại khu vực nhà riêng của ông này hôm 27-3.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

4. Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

5. Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Ông Trần Đức Quận

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định: Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 24-1-2024, C03 Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận về tội danh nêu trên.

6. Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp

C03 Bộ Công an đang điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Ông Trần Văn Hiệp

Mở rộng điều tra vụ án, xác định: Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội "Nhận hối lộ", quy định tại Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 2-1-2024, C03 Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên.

7. Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ngày 27-3, C03 Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ông Lê Viết Chữ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu “Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi”.

8. Khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Ông Cao Khoa (trái) và ông Đặng Văn Minh

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, những người liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan; thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngày 7-3-2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố các cá nhân.

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với chín bị can. Trong đó, có Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gồm: Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Cao Khoa và ông Đặng Văn Minh cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

9. Khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

