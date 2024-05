Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố 04/05/2024 17:15

(PLO)- Ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Chiều 4-5, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Trung Tướng Tô Ân Xô cho hay ngày 30-4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan để thực hiện thủ tục tố tụng theo đúng quy định.

Ông Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP

“Khi lãnh đạo Ban chuyên án báo cáo Tổng Bí thư về một số vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, Tổng Bí thư đã khen ngợi Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”- Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Ông Mai Tiến Dũng, 64 tuổi, quê ở Hà Nam. Ông có trình độ Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân luật; cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên trung ương Đảng các khóa XI, XII.

Ông Dũng trưởng thành và kinh qua nhiều chức vụ tại quê hương.

Tháng 11-2014, khi đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ông Dũng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tháng 4-2016 đến tháng 4-2021, ông Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII), Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ngày 7-4-2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, hồi giữa tháng 1-2023, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ban Bí thư xác định ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các "chuyến bay giải cứu" đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng được xác định là đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

Đến giữa tháng 3-2023, Thủ tướng cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Mai Tiến Dũng vì đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.