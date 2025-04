Đà Nẵng tiếp tục giảm còn 16 đơn vị hành chính cấp xã, đặc khu 23/04/2025 10:43

Ngày 23-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng có công văn về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về tên gọi đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã thống nhất số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 19 đơn vị hành chính, gồm 15 phường, ba xã và một đặc khu.

Đà Nẵng tiếp tục giảm từ 19 còn 16 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuy nhiên theo công văn nói trên, để đảm bảo số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã thống nhất điều chỉnh số lượng là 16 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP sau sắp xếp, gồm 12 phường, ba xã và một đặc khu.

Cụ thể, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên (8,4 km2) và một phần quy mô dân số (1.342 người) của xã Hòa Liên để nhập vào xã Hòa Bắc;

Thành lập phường Hải Châu trên cơ sở nhập nguyên trạng năm phường: Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu, Phước Ninh;

Thành lập phường Hòa Cường trên cơ sở nhập nguyên trạng bốn phường: Bình Thuận, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam;

Thành lập phường Thanh Khê trên cơ sở nhập nguyên trạng năm phường: Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây;

Thành lập phường An Khê trên cơ sở nhập nguyên trạng ba phường: An Khê, Hòa An, Hòa Phát; thành lập phường An Hải trên cơ sở nhập nguyên trạng ba phường Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam;

Thành lập phường Sơn Trà trên cơ sở nhập nguyên trạng ba phường: Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái; thành lập phường Ngũ Hành Sơn trên cơ sở nhập nguyên trạng bốn phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý;

Thành lập phường Hòa Khánh trên cơ sở nhập nguyên trạng hai phường: Hòa Khánh Nam, Hòa Minh và xã Hòa Sơn;

Thành lập phường Liên Chiểu trên cơ sở nhập nguyên trạng phường Hòa Khánh Bắc và xã Hòa Liên; thành lập phường Hải Vân trên cơ sở nhập nguyên trạng hai phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và xã Hòa Bắc;

Thành lập phường Cẩm Lệ trên cơ sở nhập nguyên trạng ba phường: Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung; Thành lập phường Hòa Xuân trên cơ sở nhập nguyên trạng phường Hòa Xuân hiện nay và hai xã: Hòa Phước, Hòa Châu;

Thành lập xã Hòa Vang trên cơ sở nhập nguyên trạng hai xã: Hòa Phong, Hòa Phú; thành lập xã Hòa Tiến trên cơ sở nhập nguyên trạng hai xã: Hòa Tiến, Hòa Khương;

Thành lập xã Bà Nà trên cơ sở nhập nguyên trạng hai xã: Hòa Ninh, Hòa Nhơn; hình thành đặc khu Hoàng Sa (đơn vị hành chính tương đương cấp xã) trên cơ sở nguyên trạng huyện đảo Hoàng Sa hiện nay.