Chiều nay khảo sát khu vực mộ liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất

Tham dự hội thảo có các nhân chứng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Sở LĐ- TB&XH TP.HCM cùng đại diện các đơn vị, sở ngành.



Đại diện Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 1237 TP.HCM, thông tin về khu mộ tập thể tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: P. ĐIỀN



Ông Vũ Chí Thành, thuộc tiểu đoàn 16-Long An nhân chứng tham gia trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất Tết Mậu Thân năm 1968, xác nhận: Trận đánh vô cùng ác liệt, thương vong rất nhiều, riêng tiểu đoàn 16 đã có 300 người hi sinh trong trận đánh này.

Theo ông Thành, ngoài ba tiểu đoàn 16, 267, 268 tham gia còn có các đơn vị biệt động, đặc công và các đơn vị khác tham gia trận đánh này. Từ đó, ông Thành khẳng định tại thời điểm trận đánh đó có khoảng 1.500 quân tấn công sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo báo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 1237 TP.HCM, từ thông tin Cựu chiến binh Mỹ cung cấp có hai khu vực mộ.

Trong đó khu vực 1 (tạm gọi là hố chôn 1), có 157 thi thể bộ đội Việt Nam hi sinh đêm giao thừa rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Thân 1968. Khu vực này, năm 1995 Sở LĐ-TB&XH và Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng một số cơ quan chức năng của TP đã tổ chức tìm kiếm và khai quật 182 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (Đồi không tên- quận 9). Trên bia có ghi tên tuổi, quê quán 182 liệt sĩ thuộc các tiểu đoàn 16, 267, 268- Long An.

Khu vực 2 (hố chôn 2) là hố chôn 2 có khoảng 600 thi thể bộ đội Việt Nam củng được chôn tập thể khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất chưa được quy tập.

Theo nhận định ban đầu thông tin trên là có cơ sở. Tại vị trí này chủ đầu tư khi đang triển khai thực hiện dự án cũng thu được một dép râu, bộ đội địa phương thường dùng.



Ông Vũ Chí Thành (đứng), tiểu đoàn 16 tham gia trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: P. ĐIỀN



Tại hội thảo, các nhân chứng đã trình bày, cung cấp các số liệu, hình ảnh đã thu thập về trận đánh vào phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, qua đó khẳng định số liệu về mộ tập thể là có căn cứ.

Chiều cùng ngày Ban chỉ đạo 1237 TP.HCM tiến hành khảo sát thực địa theo nguồn tin do Cựu chiến binh Mỹ cung cấp về hố chôn tập thể bộ đội Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất, thuộc địa bàn phường 15, quận Tân Bình.