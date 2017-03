Căn cứ Trung ương Cục miền Nam thành di tích quốc gia đặc biệt

Sau phong trào Đồng Khởi 1960, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam. Đây là một bộ phận của Trung ương Đảng được Trung ương ủy nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác của Đảng ở miền Nam, lãnh đạo quân dân miền Nam tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước.

Những người từng hoạt động tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam về thăm lại nơi xưa. Ảnh: T.MẬN

Tháng 2-1962, Trung ương Cục miền Nam từ Chiến khu Đ (Mã Đà, Đồng Nai) chuyển về Chiến khu Bắc Tây Ninh và đứng chân tại đây suốt cuộc kháng chiến cho đến khi thống nhất đất nước. Năm 1990, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đã công nhận khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là di tích lịch sử văn hóa.

- Cùng ngày, tại đường Trường Sa, Hoàng Sa (quận 3, TP.HCM), khoảng 2.000 vận động viên là học sinh, lực lượng vũ trang trên địa bàn TP tham gia giải việt dã vô địch học sinh năm học 2012-2013, biểu diễn Vovinam và chạy vũ trang chào mừng 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 23 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Đây là các hoạt động do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM tổ chức.

Cũng ngày 22-12, Ban đại diện báo Quân Đội Nhân Dân tại phía Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ nhiếp ảnh chiến sĩ. Thành lập từ ngày 22-12-1992, đến nay câu lạc bộ có 81 hội viên thường xuyên tham gia sáng tác ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và các đề tài khác. Dịp này, câu lạc bộ phát động cuộc thi ảnh về đề tài lực lượng vũ trang và xuất bản sách ảnh thời sự - nghệ thuật Ánh sáng thép gồm 171 tác phẩm về các hoạt động quốc phòng do các hội viên thực hiện.

- Sáng 22-12, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An), tỉnh Nghệ An đã tổ chức đón nhận và an táng hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia.

