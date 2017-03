Chăm lo tết cho gia đình chính sách

Phó Thủ tướng cũng đã tặng quà tết cho hơn 860 hộ nghèo ở các huyện Minh Long, Sơn Hà và Nghĩa Hành.

Cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã đến kiểm tra công tác trực ban chiến đấu và chúc tết các đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ gồm: Công an TP Cần Thơ, Sở Cảnh sát PCCC, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Cục An ninh Tây Nam Bộ và Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

LUẬN NGỮ - GIA TUỆ