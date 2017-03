Chủ tịch tỉnh Hà Giang thừa nhận ảnh khỏa thân là của mình

Ông Nguyễn Huy Nạp,nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang: Bí thư và giám đốc công an tỉnh không cho tập thể biết “Từ năm 2005 đến khi tôi nghỉ hưu (năm 2009), Thường vụ Tỉnh ủy cũng như Ban Tổ chức Tỉnh ủy không hề được nghe thông tin gì về những việc trên. Đến mấy hôm nay tôi mới được nghe thấy thông tin về những tấm ảnh của ông Tô khiến tôi cũng giật mình”. . Nhưng thưa ông, tại thời điểm ông còn đương nhiệm, đã bao giờ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm hay nhắc nhở gì về việc ông Tô có lối sống không lành mạnh, vi phạm thuần phong mỹ tục? + Thời tôi làm việc thì không thấy gì cả, không ai đưa ra tập thể, không ai báo cáo gì cả. Và cũng không ai giao cho tôi kiểm tra việc này. . Kết luận của UBKT TW cho rằng ông Tô đã sai phạm từ năm 2005, vậy với tư cách là trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thì ông nghĩ sao? + Đến bây giờ dư luận nói là ông Tô có những bức ảnh trái với thuần phong mỹ tục thì tôi mới biết. Nhưng tôi không hiểu vì sao đến giờ mọi chuyện lại bung bét như thế mà khi còn làm tôi lại không hề được biết. Điều này khiến tôi cũng hết sức băn khoăn. . Vậy theo ông, phải chăng trong vụ việc này đã có chuyện bưng bít, che giấu thông tin? + Thật sự khi tôi còn làm trưởng ban tổ chức thì bí thư Tỉnh ủy chưa bao giờ giao cho tôi làm kiểm điểm hay nhắc nhở ông Tô về các bức ảnh thiếu lành mạnh. Cái này cũng có thể người ta không muốn nói cho mình, cũng có thể họ không muốn giao cho tôi vì nếu giao cho tôi thì mọi chuyện sẽ bị vỡ lở và nhiều người khác cũng sẽ biết. Do đó, theo tôi hiểu chỉ có anh Nhất và anh Vận biết (ông Hoàng Minh Nhất, Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Bình Vận, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang - NV) nhưng họ không đưa ra tập thể. Nếu đưa ra tập thể thì mọi việc đã được xử lý từ thời điểm đó chứ không phải bây giờ mọi việc mới vỡ lở. . Xin cảm ơn ông.