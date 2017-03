Dân gửi email hiến kế cho chủ tịch thành phố

Một số ý tưởng của anh Lê Công Phúc Trồng hoa hướng dương trên phần đất nhiễm dioxin Có thể biến vùng đất bị nhiễm dioxin (khu vực sân bay Đà Nẵng) thành vùng trồng hoa hướng dương. Nó có tác dụng hút bớt chất phóng xạ. TP có thể tổ chức ngày hội trồng hoa hướng dương tình nguyện hằng năm. Khi đã tạo được một diện tích trồng hoa lớn thì nó sẽ trở thành địa điểm hút khách du lịch đến chơi, ngắm hoa và chụp ảnh... Scan và in 3D tất cả mẫu cổ vật Tiến hành scan và in 3D các mẫu cổ vật ở Viện bảo tàng Chăm và Bảo tàng Đà Nẵng... để lưu giữ bằng file phòng khi bị mất hay bị vỡ. Tiếp đó, phối hợp với công nghệ in 3D in ra tiêu bản nhỏ chính xác, chi tiết để bán lại cho du khách. Ví dụ có thể in ra: Thành Điện Hải, cầu Rồng, cầu Sông Hàn... để giới thiệu đến du khách. Lắp năng lượng mặt trời cho tòa nhà hành chính Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng cao 37 tầng sẽ được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời nhằm khai thác nguồn điện tự nhiên, phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng của tòa nhà. Điều này sẽ mang tính biểu tượng lớn và lan tỏa ra cả TP, khuyến khích mọi người sử dụng năng lượng xanh sạch và giá rẻ. Mới đây, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi các sở, ngành về việc nghiên cứu, triển khai các đề xuất của công dân gửi chủ tịch TP. Trong đó, ông Thơ yêu cầu các cơ quan phải nêu rõ: Ý kiến của công dân có thực hiện được tại TP Đà Nẵng? Trong trường hợp thực hiện phải có điều kiện gì? Vấn đề nào do TP làm? Vấn đề nào kêu gọi xã hội hóa? Khi nào làm và làm ở đâu?