Không phải chuyện “đơn giản”

Cụ thể, trả lời báo chí về khả năng phải bãi bỏ việc in tên cha mẹ lên CMND mẫu mới, dừng thí điểm ở hai quận của Hà Nội, đồng thời sửa đổi thông tư về việc này, đại diện cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện quy định này nói: “Bây giờ Chính phủ yêu cầu bỏ tên cha tên mẹ thì chúng tôi sẽ thay đổi, không ảnh hưởng gì cả. Có phải in sẵn đâu. Đường truyền dữ liệu trong ngành công an, chụp ảnh, lăn tay truyền về trung tâm, còn sản xuất thẻ CMND do một nhà máy chuyên ngành của Bộ Công an sản xuất phôi rồi tiến hành in. Giá trị mỗi cái phôi trắng để in CMND tính ra chưa đến 3.000 đồng/cái. Nếu bỏ cái đó đi, 1.000 cái thì cũng có 3 triệu đồng, không lớn” (?).

Thực tế, nếu cân đong đo đếm kiểu gì đó thì 3 triệu đồng đúng là không lớn. Thế nhưng với người dân thì mọi chuyện lại “không đơn giản như thế”.

Bởi vì ngay từ khi Bộ Công an đưa ra dự kiến mới đã có rất nhiều ý kiến bàn luận, băn khoăn, phản đối. Các chuyên gia và người dân đã đưa ra nhiều tình huống có thể gây phiền toái cho việc sinh sống, làm ăn của công dân bởi CMND là giấy tờ tùy thân cực kỳ quan trọng được các ngành dùng làm cơ sở để xác lập các loại giấy tờ giao dịch khác (đối với một số người đó gần như là giấy tờ gốc duy nhất). Đáng nói là ngoài những phiền toái mà người dân phải chịu thì chi phí cơ hội, chi phí kinh doanh mất đi do việc đổi CMND đối với từng người dân cộng lại sẽ vô cùng lớn.

Vì thế khi bàn về chuyện này, có lẽ đừng nên dùng hai chữ “đơn giản” và cũng đừng đếm chi phí theo kiểu “cua trong lỗ”.

Chuyện không hề đơn giản khi bộ trưởng Tư pháp đã phải nhận thiếu sót trong thẩm định quy định này. Nhìn rộng ra các ngành khác cần xem đó là bài học kinh nghiệm khi có ý định “thí điểm” đối với những người đóng thuế nuôi mình, như các đề xuất thu phí hạn chế phương tiện cá nhân (vừa bị gác), phí sử dụng đường bộ (từng bị hoãn và đang rối như canh hẹ khi sắp đến thời điểm thu)...

Và hơn thế, thái độ trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe những góp ý, phản biện từ sớm sẽ tránh được nhiều tổn thất không tính được bằng tiền cho Nhà nước và xã hội.

BẰNG LĨNH