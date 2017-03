Lãnh đạo Đảng và Nhà nước được cảnh vệ như thế nào?

"Đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; khu vực trọng yếu và các sự kiện đặc biệt quan trọng được áp dụng các biện pháp, chế độ cảnh vệ theo quy định tại Luật này".

Đó là một số nội dung được giải thích trong dự thảo Luật Cảnh vệ đang được kỳ họp QH thảo luận, cho ý kiến.

Theo dự thảo, lực lượng Cảnh vệ là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia thuộc Bộ Công an và Bộ quốc phòng có chức năng thực hiện các biện pháp cảnh vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ.



Cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh cảnh vệ trong lễ xuất quân bảo vệ IPU132. Ảnh minh họa. Nguồn: ANTV

Dự thảo quy định đ ối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước đương nhiệm (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) áp dụng các biện pháp, chế độ cảnh vệ sau đây:

Bảo vệ tiếp cận;

Bố trí lực lượng cảnh vệ vũ trang tuần tra, canh gác thường xuyên tại nơi ở, nơi làm việc;

Kiểm tra an ninh, an toàn đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại, chất nổ, chất cháy, các chất độc sinh, hóa học và chất phóng xạ; kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng;