Nâng mức thu nhập bình quân đầu người Nghệ An bằng cả nước

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, xây dựng Đảng bộ Nghệ An thành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phát triển kinh tế-xã hội Nghệ An nhanh, bền vững; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Nghệ An có mức thu nhập bình quân đầu người bằng mức bình quân chung của cả nước.

 Sau ba ngày làm việc, sáng 16-10, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V đã bế mạc. Phát biểu bế mạc đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Công an Trung ương tập trung xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

ATX