Nữ dân tộc Thái tự ứng cử đại biểu Quốc hội

(PLO)- Tỉnh Nghệ An có năm người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, trong đó có một người là nữ, người dân tộc ít người là chị Phạm Thị Chiên (36 tuổi, dân tộc Thái, trú xã Tam Quang, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An. Chị là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.