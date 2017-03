Sở hữu đất đai: Luật chưa thống nhất, thiếu khả thi

Đang có nhiều quan điểm đề nghị xem xét lại quy định sở hữu đất đai, nhất là sự mâu thuẫn giữa Luật Đất đai và Bộ luật Dân sự. Hiện Ban chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai đã nhận được ý kiến đóng góp của tất cả tỉnh, thành và bộ, ngành. Dự kiến đến năm 2013, Luật Đất đai sẽ được sửa đổi toàn diện. Ông NGUYỄN VĂN MINH, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Bất động sản VN, nguyên thành viên Ban nghiên cứu Luật Đất đai 2003 Quy định doanh nghiệp phải bồi thường 100% khiến xảy ra tình trạng doanh nghiệp thì “đàm” mà dân thì “phán”. Do đụng đâu tránh đó nên tạo ra những khu dân cư chữ U, chữ E. Phải có sự can thiệp của Nhà nước khi doanh nghiệp đã thương lượng bồi thường được 80%. Ông NGUYỄN CẢNH HÀ, Giám đốc Công ty An Thiên Lý Luật Đất đai quy định thu hồi đất nếu dự án không triển khai trong 12 tháng nhưng thực tế rất khó thực hiện, bởi không thể tính được chi phí đầu tư của doanh nghiệp để hoàn trả. Trường hợp này nên áp dụng biện pháp kinh tế hơn là hành chính. ThS NGUYỄN THỊ CẨM VÂN, Sở TN&MT TP.HCM