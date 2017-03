Thêm 4,4 tỉ đồng cứu trợ đồng bào bị bão lũ

(PL)- Sau lễ phát động quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh bị bão số 10 tàn phá do Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam tổ chức sáng 7-10, đã có 93 tập thể, cá nhân tham gia góp hơn 2,3 tỉ đồng. UBND tỉnh Quảng Nam cũng trích ngân sách hỗ trợ 500 triệu đồng. Chương trình sẽ kéo dài tới hết tháng 11.

Tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến cũng ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1,6 tỉ đồng để người dân ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại.

Ông Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết: Đến chiều 7-10, thị xã đã đón tiếp 118 đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà với tổng số tiền và hiện vật hơn 5,3 tỉ đồng.

Theo thống kê, hai cơn bão số 8 và số 10 đã làm toàn tỉnh Nghệ An có tới 18 người chết, một người mất tích, tổng thiệt hại hơn 1.700 tỉ đồng. Riêng thị xã Hoàng Mai có ba người chết và một người mất tích, thiệt hại gần 1.000 tỉ đồng.

Ngày 5-10, hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ của các cơ quan, tổ chức xã hội dành cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Thời gian tiếp nhận hàng cứu trợ từ ngày 7 đến 31-10. Các cơ quan có nhu cầu liên lạc với bộ phận chuyên trách của Jetstar Pacific theo số điện thoại: 0926.687.979 (Fax: 08.3547.4515) hoặc đến tầng ba, tòa nhà điều hành Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất.

Bộ Y tế đã thành lập ba đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão lụt tại sáu tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Các đoàn sẽ hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác tổ chức cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại địa phương. Hướng dẫn việc cung cấp nước sạch; xử lý môi trường; phòng, chống dịch bệnh; an toàn thực phẩm…

L.PHI - Đ.LAM - M.PHƯƠNG - H.HÀ