Thiếu tướng Phan Xuân Sang đã từ trần

Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng và gia đình thương tiếc báo tin:

Thiếu tướng Phan Xuân Sang

Đồng chí Thiếu tướng Phan Xuân Sang, sinh năm 1952 tại xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nơi ở hiện nay: số 7 đường Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; tham gia cách mạng tháng 3/1966, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên UBND TP, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhất, Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều huy chương, kỷ niệm chương khác.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 0 giờ 10 phút ngày 5/1/2011 (tức ngày 2 tháng 12 năm Canh Dần) tại nhà riêng số 7, đường Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Tang lễ đồng chí Thiếu tướng Phan Xuân Sang được tổ chức lễ tang cấp cao theo nghi lễ của lực lượng Công an nhân dân.

Lễ viếng từ 7 giờ ngày 6/1/2011 đến 6 giờ 30 phút ngày 9/1/2011 tại Nhà tang lễ Bệnh viện C Đà Nẵng, số 103 đường Quang Trung, TP Đà Nẵng. Lễ truy điệu và đưa tang hồi 7 giờ ngày 9/1/2011. An táng tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Theo Công an nhân dân