Tưởng niệm 642 năm ngày mất của Chu Văn An

(PL)- Ngày 7-1, tại đền thờ Chu Văn An (phường Văn An, thị xã Chí Linh, Hải Dương) đã diễn ra lễ tưởng niệm 642 năm ngày mất của nhà giáo Chu Văn An.

Chu Văn An (1292-1370) là nhà giáo và nhà thơ, có tên là Chu An, tự là Linh Triệt, quê thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chu Văn An là người chính trực, từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học. Đời Trần Minh Tông, ông làm việc ở Quốc Tử Giám, phụ trách việc giảng kinh cho thái tử và biên soạn sách. Ông là người có công lớn trong việc truyền bá, giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam… Hằng năm, cứ mỗi dịp đầu xuân, du khách thập phương thường tìm về đền thờ Chu Văn An để thắp hương. Đền thờ Chu Văn An còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những điển hình trong ngành giáo dục của cả nước. V.THỊNH