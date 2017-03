Việt Nam mong tiếp tục nhận sự giúp đỡ của New Zealand

Chủ tịch nước nêu rõ: Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên rất cần sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có New Zealand. Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của New Zealand về hợp tác thương mại; vốn ODA, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ...

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Lockwood Smith đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong hơn 20 năm đổi mới. Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định với cương vị của mình sẽ tiếp tục ủng hộ, mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là những lĩnh vực mà New Zealand có thế mạnh.