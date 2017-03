Chú heo năm móng 'cơ nhỡ' mò đến xã để nhờ 'trợ cấp'

Chú heo “cơ nhỡ” nay đã được xã "trợ cấp" no bụng. Ảnh; Trần Vũ.

Theo Công an xã Tân Lộc Bắc, vào khoảng cuối tháng 7-2015, người dân báo có một con heo “cơ nhỡ” cứ đi lại tự do trên quốc lộ 63 ngang qua địa bàn xã. Lực lượng dân phòng đã đến lùa heo về xã rồi thông báo cho người dân ai bị mất heo đến nhận về. Thông báo miêu tả con heo thuộc dạng heo bông, khoảng 60kg.

Tuy nhiên, hơn một tuần thông báo mà không ai đến nhận nên xã kêu thương lái đến bán. Nhưng thương lái cũng chê vì phát hiện chân trái trước của heo có đến 5 móng, là con vật được người dân miền Tây biết đến bởi tánh linh, ai giết sẽ gặp thảm họa, ăn thịt sẽ gặp tai nạn, ốm đau...

Từ 20 năm trước, ở tỉnh Sóc Trăng từng xuất hiện những con heo năm móng, không ai dám làm thịt nên phải đem gửi vào chùa nuôi. Khi heo chết được chôn cất tử tế, có cả bia mộ. Hiện, tại Chùa Dơi, TP Sóc Trăng có cả một “nghĩa địa heo năm móng” và đang tiếp tục nuôi một số con heo năm móng do người dân đem đến chùa gửi.

Không thể giết, bán, ăn thịt, cũng không thể thả rông ra đường dể gây tai nạn nên công an xã đành phụ trách việc cho ăn và quản lý chú heo này suốt 2 tuần qua. Nguồn “trợ cấp” bất đắt dĩ này được lấy từ bếp ăn tập thể và đôi khi các Công an viên phải bỏ thêm tiền túi để mua thức ăn thêm cho chú heo đặc biệt này.

Do được ăn no, chú heo không đi lung tung, không phá phách, mà chỉ quanh quẩn tại một gốc xoài gần trụ Sở UBND xã. Chú heo cũng được tự do đi lại, không bị xỏ tai để quản lý như người dân địa phương vẫn thường làm trong trường hợp nuôi heo thả lang.