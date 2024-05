TP.HCM: Tăng cường xử lý học sinh vi phạm luật giao thông 09/05/2024 15:32

Ngày 9-5, Ban An toàn giao thông quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tổ chức lễ ký kết giao ước đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh các trường THPT, THCS và các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Đại diện các đơn vị tham gia ký kết giao ước đảm bảo TTATGT cho học sinh. Ảnh: ĐC

Tham dự có Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM; Thượng tá Trần Nguyễn Phương – Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh; Đội CSGT Hàng Xanh, Tân Sơn Nhất, Tuần Tra Dẫn Đoàn (PC08 Công an TP.HCM); đại diện Ban An toàn giao thông TP.HCM.

Báo cáo tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Văn Khởi – Đội Trưởng Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh đã tóm tắt tình hình TTATGT trên địa bàn quận trong năm 2023 và quý 1-2024.

Trung tá Nguyễn Văn Khởi báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: ĐC

Đáng báo động, trong năm 2023, xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm chết hai người, bị thương 11 người. Chỉ trong quý 1-2024, xảy ra ba vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm chết một người, bị thương sáu người.

Theo Công an quận Bình Thạnh, học sinh là đối tượng có nguy cơ cao bị tai nạn giao thông và gây tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, học tập, tương lai của bản thân, cũng như gây bao nỗi đau cho cho gia đình và xã hội.

Đây là một tình trạng đáng báo động, cần được quan tâm và giải quyết triệt để.

Công an quận Bình Thạnh nhìn nhận, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng học sinh vi phạm là do một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm giáo dục con đúng mức, hoặc quá nuông chiều, để con tự lái xe máy đi học, ý thức học sinh chưa cao, nhiều học sinh “muốn thể hiện mình”…

Thượng tá Trần Nguyễn Phương – Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp học sinh vi phạm, đặc biệt là các hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe gắn máy quá tốc độ, chở quá số người quy định…

Thượng tá Trần Nguyễn Phương. Ảnh: ĐC

Trước tình hình trên, Đội CSGT – TT Công an quận đã có nhiều nỗ lực nhằm kéo giảm tai nạn như tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các em sử dụng phương tiện không đúng quy định; triển khai mô hình “cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh.

Đồng thời, phối hợp với nhà trường tăng cường tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là trong dịp hè và đầu năm học mới.

Trong năm 2023, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý hơn 100 trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm về Luật Giao thông đường bộ và trong quý 1-2024 đã kiểm tra xử lý 31 trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm.

Đối với các hành vi cố ý vi phạm, tái phạm nhiều lần, phải xem xét, xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.