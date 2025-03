Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc tại Nghệ An, Hà Tĩnh 13/03/2025 17:31

(PLO)- Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra số 1917 đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Chiều 13-3, Đoàn Kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề công tác năm 2025 đối với tỉnh Nghệ An.

Đoàn Kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: BNA.

Tại cuộc làm việc, ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: Việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35.

Nội dung kiểm tra cũng tập trung vào việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24-1 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Sáng cùng ngày (13-3), Đoàn Kiểm tra 1917 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: BHT

Tại buổi làm việc, ông Lê Nguyễn Nam Ninh trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Quá trình kiểm tra cho thấy, ngay sau khi có các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung; cấp ủy các cấp cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận bài bản, rõ ràng, sát thực tiễn, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, giao đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tại các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Báo cáo cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế và đề xuất những nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Nam Ninh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại buổi với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: BHT

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cảm ơn Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của tỉnh gửi tới Trung ương.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là tỉnh đã gắn kết, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các quyết sách lớn của Trung ương một cách đồng bộ, hiệu quả.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, chưa có tiền lệ, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cần tiếp tục, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất hành động gắn với việc đổi mới tư duy, thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, song không để ảnh hưởng đến tốc độ, chỉ tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Ông yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cần rà soát, xác định lại nguồn lực, dư địa phát triển cũng như các cực tăng trưởng mới của địa phương; tiếp tục thực hiện, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên tất cả các ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển vững chắc trong thời gian tới.