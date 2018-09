Chủ sạp giao những tờ giống tiền cho tổ cảnh sát

Quận ủy giao Đảng ủy Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh làm rõ Ngày 10-9, ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM khởi đăng loạt bài “Các chủ sạp “quyền lực” bên hông chợ Bà Chiểu”, Thường trực Quận ủy Bình Thạnh đã chỉ đạo làm rõ. Một lãnh đạo Quận ủy Bình Thạnh cho hay: Thường trực quận ủy đã chỉ đạo, giao Đảng ủy Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh làm việc với Đội CSTTCĐ làm rõ các thông tin mà báo đã nêu, báo cáo cho Thường trực Quận ủy. Liên quan vụ việc, Trung tá Lê Quang Phúc, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, thông tin: Ngay trong sáng 10-9, ban chỉ huy đã chỉ đạo thanh tra công an quận phối hợp với công an phường mời những hộ kinh doanh trong sạp chợ làm rõ các thông tin báo nêu. Đặc biệt thanh tra sẽ làm rõ việc những người buôn bán này chủ động nhận tiền hay có sự đồng ý của các cán bộ cảnh sát trật tự để có hướng xử lý phù hợp. Song song với đó, cơ quan chức năng cũng sẽ làm việc với tổ CSTTCĐ này, yêu cầu những người liên quan giải trình, tường trình và sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu có sai phạm. Liên quan đến tổ CSTTCĐ, Trung tá Phúc thông tin thêm: Kể từ giữa tháng 8-2018, lực lượng này tạm ngưng hoạt động để sáp nhập vào các đơn vị khác theo quy định của Công an TP.HCM và quy định chung của ngành. PV