Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 22/01/2025 20:04

Chiều 22-1, tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng.

Bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia trong mọi tình huống

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm thân ái gửi tới tướng lĩnh, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: TTXVN

Bước sang năm 2025, là một năm với nhiều sự kiện trọng đại, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Cùng đó, nghiên cứu, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Biên phòng ở tất cả các cấp; thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình an ninh, chính trị vùng biên giới, biển đảo, địa bàn trọng yếu cùng các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống...

Tổng Bí thư nhấn mạnh lực lượng cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; tập trung nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu…

“Lực lượng cần có quyết tâm chính trị cao, phương pháp tiến hành khoa học để tạo đột phá trong xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới” - Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Bộ đội Biên phòng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy.

Nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm

Tổng Bí thư căn dặn phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị nội bộ phục vụ các công việc hệ trọng của đảng; bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh dân tộc-tôn giáo tại khu vực biên giới, biển đảo...

Tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và gian lận thương mại…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu phải quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Biên phòng. Qua đó, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới, biển đảo.

Tổng Bí thư cũng có những lưu ý với Bộ đội Biên phòng trong công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhằm có một cái vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm… Đồng thời, bày tỏ tin tưởng thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, thực sự tạo đột phá trên các mặt công tác biên phòng.