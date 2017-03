Công an mật phục đối tượng rạch quần nữ sinh đã qua đời

(PLO) - Sáng 16-3, Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng, Phó trưởng Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết anh Võ Minh (25 tuổi, trú thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc) là công an viên của xã Ninh Lộc bị tai nạn giao thông trong khi làm nhiệm vụ đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa do vết thương quá nặng.



“Trong sáng nay, Công an thị xã Ninh Hòa đã tổ chức đoàn đến nhà anh Minh để thăm hỏi chia buồn cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ 3 triệu động”, Thiếu tá Sáng nói. Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, anh Minh tử ving do bị chấn thương sọ não quá nặng. Cũng theo Thiếu tá Minh, hoàn cảnh gia đình anh Minh rất nghèo, anh Minh là lao động chính trong nhà, giờ anh mất đi khiến gia đình mất chỗ dựa. Vì vậy, ngoài việc vận động cán bộ nhân viên trong đơn vị đóng góp, ủng hộ gia đình anh Minh, Công an thị xã Ninh Hòa cũng đang tích cực vận động thêm các doanh nghiệp trên địa bàn có lòng hảo tâm đóng góp thêm phụ giúp gia đình. Như Pháp Luật TPHCM đã thông tin, chiều 14-3, được sự chỉ đạo trực tiếp của Công an xã Ninh Lộc, anh Võ Minh tiến hành mật phục trên Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh với xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa), để truy bắt đối tượng rạch quần nữ sinh gây hoang mang dự luận tại thị xã Ninh Hòa thời gian qua. Trong lúc đang mật phục, anh Minh bị một thanh niên đi xe máy từ phía sau tông phải. Cú tông mạnh làm anh Minh ngã xuống đường, chấn thương sọ não. Đoạn đường một em học sinh bị rạch quần, cũng là nơi anh Võ Minh bị tai nạn. Ảnh: Xuân Phương Cũng theo Thiếu tá Sáng, người thanh niên tông xe làm anh Minh tử vong chỉ là dân thường, hiện anh này cũng đang điều trị tại bệnh viện vì chấn thương sọ não. “Chúng tôi đang tập trung toàn bộ lực lượng để truy bắt hung thủ gây ra những vụ rạch quần nữ sinh, nhưng đến thời điểm này vân chưa có kết quả”, Thiếu tá Sáng nói. Hơn nửa tháng qua, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có tổng cộng 7 trường hợp bị đối tượng giấu mặt dùng vật sắc bén rạch quần. Sự việc xảy ra liên tiếp khiến người dân hoang mang lo lắng. XUÂN PHƯƠNG