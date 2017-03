Truy tìm thủ phạm rạch mông nữ sinh

Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa, xác nhận việc một số học sinh nữ bị gây thương tích từ phía sau làm cho người dân hoang mang là có thật. Từ ngày 23-2 đến nay, trên địa bàn thị xã có bảy trường hợp đến khai báo bị rạch mông. Trong đó có năm nữ sinh của các trường THPT. Những nạn nhân đều là nữ và không có mâu thuẫn, thù hằn gì với ai. Thủ đoạn của đối tượng là thường chạy xe máy từ phía sau, áp sát bên trái và dùng vật sắc bén rạch một đường vào mông nạn nhân rồi phóng xe chạy mất. Hiện Công an thị xã Ninh Hòa đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Khánh Hòa và đang khẩn trương điều tra, truy tìm kẻ đã gây án, đồng thời cũng có văn bản gửi đến công an các xã, phường trên địa bàn thị xã để truy tìm hung thủ.