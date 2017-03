Đà Nẵng: Chi 70 tỉ đồng phủ sóng camera an ninh

Theo đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký Quyết định 6649 phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn do Công an TP làm chủ đầu tư và điều hành dự án.

Tổng mức đầu tư cho dự án gần 70 tỉ đồng nhằm giám sát an ninh, giao thông, trật tự phục vụ công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp, điều tra và xử lý tội phạm…



Cụ thể, gần 70 tỉ đồng này bao gồm lắp đặt sáu server kèm theo phần mềm camera thông minh để lưu trữ xử lý thông tin tập trung tại trung tâm chỉ huy của Công an TP. Mỗi server đáp ứng yêu cầu lưu đồng thời 500 kênh, có khả năng mở rộng 5.000 kênh (xây dựng hệ thống phần mềm camera thông minh nguyên bản tiếng Việt). Hình ảnh lưu trữ camera đáp ứng trong vòng 30 ngày.



Lắp đặt thí điểm camera an ninh tại Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Lắp đặt tám máy tính tại bảy trụ sở công an quận, huyện và Công an TP để truy xuất thông từ server trung tâm đặt tại Công an TP. Lắp đặt 56 đầu ghi hình, tivi hiển thị tại 56 phường, xã để giám sát trực tiếp, xử lý thông tin trực tiếp các camera trên địa bàn phường. Lắp đặt 1.609 bộ camera trên toàn TP. Đồng thời đào tạo nhân lực vận hành hệ thống.

Quyết định này cho hay kinh phí đầu tư cho dự án này từ nguồn vận động xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân ủng hộ và nguồn vốn ngân sách TP.

Thời gian đầu tư trong hai năm 2016-2017, trong đó giai đoạn 1 triển khai lắp đặt trên địa bàn quận Hải Châu (dự kiến vào quý IV-2016) và giai đoạn 2 triển khai trên địa bàn các quận, huyện còn lại (dự kiến cuối năm 2016 và đầu năm 2017).

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc phỏng vấn với Đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) về việc phủ sóng camera an ninh toàn TP.

Theo Đại tá Tam, khi có hệ thống camera người dân sẽ chủ động hơn trong kiểm soát an ninh, an toàn tại từng khu dân cư, từng cơ quan. Đối với tội phạm thì khi có hệ thống camera này chắc chắn sẽ phải dè chừng, không dám liều lĩnh phạm tội. Tôi nghĩ có camera thì việc phòng ngừa tội phạm sẽ được tốt hơn.

Tuy nhiên, khi triển khai phủ sóng camera an ninh toàn TP có một vấn đề được đặt ra và cần phải hết sức lưu tâm đó là vấn đề quyền công dân, quyền bảo mật thông tin, xâm phạm đời tư của người dân khi thu thập clip và hình ảnh.