Đà Nẵng: Trộm điện thoại rồi nhắn tin lừa tiền bạn nạn nhân

Ngày 30-7, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn Quốc Hiển (25 tuổi, quê Thái Bình) cho công an quận điều tra theo thẩm quyền về hành vi phạm pháp của người này.



Nguyễn Quốc Hiển lúc bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng hôm trước, Hiển đột nhập phòng trọ của anh Lê Thọ L. trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An) trộm hai điện thoại di động hiệu Samsung A5 và Galaxy S7.



Sau đó, Hiển mở khóa điện thoại rồi giả mạo anh L. nhắn tin cho những người có trong danh bạ điện thoại để mượn tiền. Tưởng thật, anh Lê Hoàng T. (bạn thân của anh L.) đã chuyển vào tài khoản hai lần cho Hiển với tổng số tiền là 20 triệu đồng.



Tang vật công an thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Mỹ An đã tìm ra được Hiển và đưa về trụ sở đấu tranh. Ban đầu, Hiển chối quanh co nhưng sau phải khai nhận hành vi của mình. Hiển còn khai đã thực hiện một vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng.



Công an đang điều tra mở rộng.