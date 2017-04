Đề nghị truy tố đại gia thủy sản Tòng “Thiên Mã”

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định qua phân tích, đánh giá tài liệu, chứng cứ xác định hai nhân viên kế toán của công ty Thiên Mã và ba cán bộ VDB Cần Thơ gồm: Nguyễn Thị Mai – nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu, Lâm Chí Công – nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu và Huỳnh Thanh Trúc – cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ có dấu hiệu phạm vào tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên do hết thời hạn điều tra và không đủ thời gian để đánh giá sai phạm của các nhân viên công ty Thiên Mã và VDB Cần Thơ, vì vậy công an kết luận vụ án và chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao và nếu VKS đánh giá lại nếu thấy đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng trên sẽ có ý kiến để điều tra bổ sung. Riêng đối với các lãnh đạo VDB hội sở ký các văn bản phê duyệt hạn mức tín dụng, đồng ý cho vay khi công ty Thiên Mã đang có nợ quá hạn, đồng ý cho chuyển nguồn vốn đợt cuối là thực hiện theo chủ trương của Ban điều hành VDB Việt Nam. Việc giải ngân khi có nợ quá hạn với các điều kiện đi kèm không trái với quy định của pháp luật do đó chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự.