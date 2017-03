Đoàn Phòng CSGT TP.HCM kết nghĩa với chi đoàn 4 tờ báo

Sáng 18-3, Đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM tổ chức lễ ký kết với các đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP.HCM.



Bà Trần Thị Thu Hà, Bí thư Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM (bìa trái), ký kết với Đoàn PC67. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, 19 chi đoàn thuộc Đoàn Phòng CSGT sẽ kết nghĩa với 18 cơ sở đoàn địa phương; bốn cụm chi đoàn trực thuộc Đoàn Phòng kết nghĩa với bốn cơ sở đoàn thuộc bốn trường đại học.... Đặc biệt Đoàn Phòng CSGT sẽ kết nghĩa với các cơ sở đoàn thuộc bốn đơn vị báo chí: Pháp Luật TP.HCM, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động.



Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ kết nghĩa, Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn Công an TP, khẳng định công trình kết nghĩa giữa Đoàn PC67 với các đơn vị nhằm hỗ trợ công tác đảm bảo TTATGT là sự kỳ vọng của Ban Giám đốc Công an TP. “Tình hình TTATGT hiện nay đang rất phức tạp, đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó chính vẫn là lực lượng công an nhưng cần phải có sự kết hợp với các cơ quan, đơn vị… nhằm chuyển biến nhận thức của người dân trong tham gia giao thông” - Thiếu tá Thanh nhấn mạnh.



Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng PC67, cho biết công tác kết nghĩa lần này có ý nghĩa quan trọng bởi đây là sự đoàn kết gắn bó giữa quân và dân, là sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đảm bảo TTATGT, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân TP, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tham gia giao thông an toàn.

Trung tá Phong còn đặc biệt đề nghị các PV, ban biên tập các báo hỗ trợ đưa tin tuyên truyền pháp luật cho người dân…