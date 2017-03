Ghen tuông giết bạn đồng hương, 9X ngồi tù cả đời

Theo hồ sơ, Khỏe và anh Danh Vách là bạn cùng quê lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Cả hai cùng có tình cảm với chị C. nên phát sinh mâu thuẫn.



Ngày 27-9-2015, Khỏe đưa chị C. đi chơi. Đến tối Khỏe chở C. về phòng trọ tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Về gần đến nơi, chị C nhận điện thoại của anh Vách hẹn gặp nói chuyện. Khỏe nghe được việc hẹn hò nên nảy sinh ghen tức.

Sau khi đưa C. về, Khỏe về nhà trọ lấy con dao rồi quay lại nấp ở bụi tầm vông gần nhà trọ C. Khi Vách đến và đang ngồi nói chuyện với chị C, Khỏe cầm dao lao tới.

Vách cầm sợi xích đánh lại Khỏe nhưng bị đá vào chân mất thăng bằng té xuống đường. Ngay lúc này, Khỏe cầm dao tấn công anh Vách.

Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy nhưng Khỏe vẫn đuổi theo và đâm tiếp đến khi chị C. can ngăn. Người dân đưa anh Vách đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng nạn nhân đã tử vong trên đường.